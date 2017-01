Ausgeglichenes Leben

Was sind eigentlich Vitamine? Wofür benötigt unser Körper sie und in welchen Lebensmitteln sind sie enthalten? Wir sind diesen Fragen einmal auf den Grund gegangen.

Vitamine sind für uns unentbehrliche organische Verbindungen, die für eine Vielzahl an lebenswichtigen Funktionen in unserem Organismus benötigt werden. Sie liefern uns Energie, stärken unser Immunsystem und sind verantwortlich für unsere körperliche und psychische Gesundheit. Einen Großteil dieser organischen Verbindungen kann unser Körper nicht selbst herstellen, also müssen wir die Vitamine mit der Nahrung aufnehmen.

In der modernen Wissenschaft sind bis heute 13 Vitamine als lebensnotwendig für den menschlichen Organismus bekannt. In welchen Lebensmitteln diese enthalten sind und welche Funktionen sie im Einzelnen für unseren Körper haben, könnt Ihr in unserem kleinen Einblick in die Welt der Vitamine erfahren. Weiterlesen →