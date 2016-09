Der 4-Stunden Körper – fitter, gesünder, attraktiver – Buchtipp

Schon mit seinem Buch “Die 4-Stunden Woche – mehr Zeit, mehr Geld, mehr Leben” sprach Tim Ferris die tiefsten Wünsche Vieler an: weniger Arbeit, mehr Spaß am Leben. Der Erfolg schien seinen innovativen Methoden Recht zu geben: das Buch stand in den USA wochenlang auf Platz eins der Bestsellerliste und wurde zum Kultbuch.

Sein einiger Zeit nun hat Tim Ferris ein neues Buch mit dem Namen “Der 4-Stunden Körper – fitter, gesünder, attraktiver” veröffentlicht. In seinem neuem Werk will der Autor uns nahe bringen, wie wir mit minimalem Aufwand ein Maximumum erreichen können. Das klingt doch schon einmal vielversprechend, oder?

In den Kapiteln “Fettabbau”, “Muskelaufbau”, “Besserer Sex”, “Besser Schlafen”, “Verletzungsfolgen beseitigen”, “Schneller weiter rennen”, “Stärker werden”, “Vom Schwimmen zum Schlagen” und “Länger und besser leben” wird so ziemlich jeder Bereich des körperlichen Wohlbefindens abgehandelt und beschrieben, wie man die gewünschten Ergebnisse in den einzelnen Gebieten optimieren kann.

Tim Ferris stellt uns unter anderem eine neue Diätform vor, Slow Carb, und widerlegt dabei einige Mythen vom Abnehmen. Mit motivierenden Ansätzen, wie zum Beispiel den Körperumfang zu messen statt sich ständig zu wiegen für mehr Erfolgserlebnisse, weiss Tim Ferris wirklich zu begeistern.

Weiterhin erfährt man zum Beispiel, welches die effektivste Rundum-Fitnessübung schlechthin ist, welche Nahrungsmittelergänzungsprodukte den Fettabbau ankurbeln oder wie man mit nur zwei Stunden Schlaf am Tag auskommt.

Dabei greift Tim Ferris öfter mal auf ziemlich ungewöhnliche Methoden zurück. Besonders interessant und unterhaltsam sind hierbei die Experimente im Selbstversuch, die der Autor durchgeführt hat um seine Theorien zu untermauern. So hat er beispielsweise in Eis gebadet und sogar seinen Stuhlgang gewogen.

Wahrscheinlich werden Skeptiker einige der Theorien anzweifeln oder manches Vorgehen sogar als bedenklich einschätzen. Es ist vielleicht auch nicht empfehlenswert, wirklich alles aus dem Buch ohne Absprache mit seinem Arzt nachzuahmen aber das Buch macht grundsätzlich große Lust darauf, einmal neue Methoden auf dem Weg zum eigenem Traumkörper zu beschreiten.

Bei “Der 4-Stunden Körper” handelt es sich um einen unterhaltsam zu lesenden, informativen, richtig großen, dicken Wälzer mit 608 Seiten und zahlreichen Abbildungen, welcher im Riemann Verlag erschienen ist. Denjenigen, die sich für die genannten Themen interessieren, wird das Buch sicher schlaflose Nächte bereiten, weil sie es nicht mehr aus der Hand legen wollen.