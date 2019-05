Jiaogulan • Pflanzenkraft zur Stärkung des Immunsystems

Jiaogulan – das Heilkraut aus China soll bei einer Vielzahl von Beschwerden wie Herzkreislauf-Beschwerden und Krebserkrankungen lindernd wirken. Die Heilpflanze ist auch unter dem Namen „Unsterblichkeitskraut“ bekannt, denn laut den chinesischen Mönchen gilt sie als verjüngend und lebensverlängernd. Heutzutage nutzt man das wirksame Heilkraut vor allem zur Stärkung des Immunsystems. Die Heilpflanze gilt als das wirksamste Naturheilmittel bei Stress. Sowohl als Extrakt, als auch in Form von Jiaogulan Kapseln, Setzlingen oder Pulver, ist die Pflanze in Apotheken und Shops für Naturheilmittel erhältlich.

Wo wächst die Heilpflanze?

Im Jahr 1406 fand Jiaogulan zum ersten Mal Erwähnung. Sie gilt bis heute als traditionelle, chinesische Heilpflanze. Ursprünglich stammt das Heilkraut aus Südchina, mittlerweile findet man Jiaogulan auch in weiteren asiatischen Ländern, wie Thailand, Korea, Malaysia und Indien. In Südchina nutzt man die Heilpflanze bereits seit vielen Jahren für medizinische Behandlungen. Man findet Jiaogulan mittlerweile sogar in einigen europäischen Gärten. Zudem kann man das Kraut sogar in der heimischen Wohnung züchten. Auch hierzulande gewinnt das Heilkraut zunehmend an Beliebtheit. Es gilt als ein wirksames Anti-Aging-Mittel, soll leicht in der Anwendung und kaum Nebenwirkungen aufweisen.

Wie wirkt Jiaogulan?

Jiaogulan soll eine ähnliche Wirkung wie Ginseng aufweisen, nur besser. Der Pflanze wird eine intelligente Heilwirkung nachgesagt, da sie ausgleichend wirken und sich an das Immunsystem anpassen soll. Die Heilpflanze enthält wertvolle Wirkstoffe wie Flavonide, Saponine, Aminosäuren, Mineralstoffe, Vitamine und Spurenelemente, sowie Polysaccharide. Die enthaltenen Flavonide können antioxidativ wirken und freie Radikale bekämpfen. Saponine sollen entzündungshemmend wirken und die Blutfettwerte und den Cholesterinspiegel senken können, da sie eine blutverdünnende Wirkung aufweisen sollen. Polysaccaride können einen konstanten Blutzuckerspiegel unterstützen und helfen, die Konzentration und Aufmerksamkeit zu steigern. Die Pflanze enthält unter anderem die Spurenelemente Magnesium, Eisen und Zink. Weitere Information über das wirksame Heilkraut sind auf www.jiaogulan-wissen.info, der Seite über Jiaogulan zu erhalten.

Für welche Einsatzgebiete eignet sich die Heilpflanze?

Jiaogulan kommt ursprünglich aus China, und findet seit einigen Jahren auch in der Traditionellen Chinesischen Medizin Anwendung. So kann die Pflanze zur Linderung der Beschwerden zahlreicher Krankheiten und insbesondere zur Immunstärkung genutzt werden. Mittlerweile gilt Jiaogulan auch in Europa als beliebte Heilpflanze der alternativen Medizin. Das Heilkraut kommt insbesondere zur Anwendung bei Personen mit erhöhten Blutfettwerten, aber auch bei diversen Krebserkrankungen. Außerdem soll Jiaogulan auch bei folgenden Beschwerden helfen:

Asthma

Diabetes

Nervosität

Müdigkeit

Bronchitis

Stress und Schlafprobleme

Magen-Darm-Entzündungen

Herzschwäche

Leberschwäche

Die Heilpflanze kann ebenso zur Vorbeugung von Herzinfarkten und Schlaganfällen eingesetzt werden. Denn Jiaogulan soll die Durchblutung anregen und zudem immunstimmulierend wirken können. Aufgrund der adaptogenen und basischen Eigenschaften soll die Pflanze auch dabei unterstützen können, das Idealgewicht zu erreichen. Ebenso sagt man dem Heilkraut Anti-Aging-Effekte nach.

Jiaogulan – Darreichungsformen

Jiaogulan kann sowohl in Form von Pulver, Extrakten, Tabletten oder Jiaogulan Kapseln gekauft werden. Mittlerweile ist die Pflanze auch in Baumärkten und Pflanzencentern erhältlich. Beim Kauf der Pflanze sollte jedoch darauf geachtet werden, dass diese nicht von Schildlausbefall betroffen ist. Beliebt sind insbesondere auch die Setzlinge zum selbst züchten. So kann das Kraut direkt von Hand geerntet werden. Die frischen Blätter der Pflanze sollen die stärkste Wirkung entfalten können. Jiaogulan Kapseln und andere Darreichungsformen des Heilkrauts sind in Apotheken, Drogerien oder online erhältlich. Des Weiteren gibt es auch Kombipräparate aus Heilkraut und Vitaminen zu kaufen.

Leckere Zutat in Salaten und Smoothies

Der Geschmack des Heilkraut soll dem der Gingsengwurzel ähneln. Daher kann Jiaogulan auch als Zutat in Salaten, Salatdressings und Smoothies, oder als Brotbelag verwendet werden. Aus etwas Jioagulan, Zitrone, Gurke und Minze kann sich zum Beispiel ein schmackhafter Smoothie herstellen lassen. Beliebt ist auch der Jiaogulan Tee. Dieser lässt sich aus den frischen Blättern der Heilpflanze herstellen. Der Tee soll auch eine basische Wirkung auf den Körper haben und kann dabei behilflich sein, Giftstoffe aus dem Körper zu entfernen. In Japan nutzt man das Kraut auch als gesundes Süßungsmittel für Tee oder Eiscremes. Zudem ist das Heilkraut auch als Potpourri zu Dekorationszwecken und als Raumaroma erhältlich.

Können Nebenwirkungen bei der Einnahme des Heilkrautes auftreten?

Die Pflanze gilt als ungiftiges Heilkraut zur Stärkung des Immunsystems. Grundsätzlich sind nur wenige Nebenwirkungen wie Darmbeschwerden und Übelkeit bei Jiaogulan bekannt. Da die Nebenwirkungen sehr selten auftreten, gilt die Heilpflanze als gut verträglich. Allerdings ist die Pflanze noch relativ wenig erforscht. In Asien wird der Tee der Heilpflanze bereits seit Jahrhunderten getrunken, in Deutschland ist der Verkauf des Lebensmittels jedoch verboten. Ein Überdosierung der Pflanze sollte vermieden werden, da dies zu Übelkeit führen kann. Um Wechselwirkungen zu vermeiden, ist bei der gleichzeitigen Einnahme von Medikamenten, eine Rücksprache mit dem Arzt sinnvoll.

(No Ratings Yet)

Loading...

[1] wikipedia.org/wiki/Gynostemma_pentaphyllum

Werbung / Verweislinks (*): Die Seite ausgeglichenes-leben.de nimmt an Partnerprogrammen Teil. Die mit Stern (*) gekennzeichneten Verweise sind Provision-Links. Wenn Sie auf so einen Verweislink klicken und über diesen Link einkaufen, bekommen wir von Ihrem Einkauf eine Provision. Für Sie verändert sich der Preis jedoch nicht. Weitere Informationen zu unseren Partnerprogrammen entnehmen Sie unserem im Impressum.