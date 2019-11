Nachhaltig leben und die eigene Gesundheit stärken

Nicht nur die Gesundheit der eigenen Person ist vielen Menschen in der heutigen Zeit eine Herzensangelegenheit, auch der Planet soll gesund erhalten werden. Viele junge Leute wünschen es sich so sehr, dass der Klimawandel noch aufgehalten werden kann. In diesem Artikel geben wir einen kurzen Einblick in die Thematik Nachhaltigkeit und erklären, was damit überhaupt gemeint ist. Außerdem erfahren Sie, wie Sie zu Ihrer Gesundheit auf natürliche Weise beitragen können und so ohne schädliche Pharmazeutika voller Nebenwirkungen gesund und gestärkt durch den Winter kommen.

Was bedeutet „Nachhaltigkeit“ überhaupt?

Bereits seit einem Vierteljahrhundert erstellen Unternehmen Nachhaltigkeitsberichte, in denen sie aufzeigen, wie mit Energie und Ressourcen gewirtschaftet wird. Die Politik diskutiert derzeit eine Steuer, welche Unternehmer dazu zwingen soll, einen erhöhten Steuersatz zu zahlen, wenn auf Umweltschutz und nachhaltiges, ökologisches Wirtschaften nur wenig Wert gelegt wird und die Gewinnmaximierung im Vordergrund steht.

Wenn wir aufhören, nur Billiganbieter von Produkten, Lebensmitteln und Kleidung zu konsumieren, und bereit sind, für eine hochwertige und nachhaltig erzeugte Ware auch mehr Geld auszugeben, kann der Klimawandel vielleicht noch rechtzeitig aufgehalten werden. Lange Transportwege beeinträchtigen das globale Klima ebenso sehr wie ein zu hohes Maß an Düngemitteln und Pestiziden in der konventionellen Landwirtschaft im eigenen Land.

Das fragen sich viele Internetnutzer derzeit zu einem nachhaltigen Leben

In den Medien werden Tipps zu einem ökologischen Leben im Alltag häufig mit aktuellen Ereignissen aus der Weltpolitik vermischt. Daher fragen sich viele Menschen jeden Alters zurecht:

1. Was hat Nachhaltigkeit mit dem Klimawandel zu tun?

Der Definition nach besagt ein nachhaltiges Leben, dass Umweltschutz und Arterhaltung die obersten Prioritäten des Menschen sein sollten.

2. Welche Ernährung gilt als besonders nachhaltig und gut für die Gesundheit?

Wer viel Gemüse einkauft und vegane Lebensmittel einem übermäßigen Fleisch-Konsum vorzieht, lebt nicht nur ökologisch bewusst und trägt somit zum Umweltschutz bei. Auch auf die persönliche Gesundheit wirkt sich eine bewusste Ernährung positiv aus.

3. Wie kann beim Reisen auf Nachhaltigkeit geachtet werden?

Wer das Auto öfter einmal stehen lässt und ein gewisses Plus an Zeit in Kauf nimmt, kann mit einer Zug-Reise dazu beitragen, dass weniger schädliche Umweltgifte produziert werden.

Nachhaltig leben mit einer ausgewogenen Ernährung für den Erhalt der eigenen Gesundheit

Ökologisch neutrale Lebensmittel produzieren kaum gefährliches CO2. Dabei gilt es, lange Transportwege zu vermeiden und vermehrt auf regionale Produkte zurückzugreifen. Auch das Wissen um die akuten Missstände in der modernen Viehwirtschaft bringen viele Menschen dazu, mehr Gemüse oder vegane Lebensmittel einzukaufen. Werden zum Beispiel für die Produktion eines einzelnen Hamburgers mehr als 2.000 Liter Wasser benötigt, kann bei dieser Art von Fast Food in keinem Fall von Nachhaltigkeit gesprochen werden. Die verbrauchte Menge Wasser kann aber reduziert werden, wenn regionale Produkte für die Herstellung verwendet werden.

Da gerade im Winter der Bedarf an lebensnotwendigen Vitaminen und Mineralstoffen besonders hoch ist, suchen in der dunklen Jahreszeit viele Anwender nach ökologischen Alternativen zu gesundheitsfördernden Medikamenten aus dem Labor.

Mit Gotu Kola die Gesundheit natürlich fördern

Gotu Kola zählt als Trend-Food und wird in folgenden Formen von jungen wie auch älteren Menschen angewendet:

Tabletten & Kapseln

Tinkturen & Pulver

Tee

als Creme oder Salbe

Der Transport des pflanzlichen Wirkstoffs gilt als besonders nachhaltig, da nicht die vollständige Pflanze in den Export geht, sondern die verarbeiteten Wirkstoffe aus den exotischen Gewächsen.

Die pflanzlichen Heilkräfte unterstützen dabei vielerlei Krankheitsbilder bei der zügigen Abheilung, aber auch von sonst völlig gesunden Menschen lässt sich Gotu Kola innerlich wie äußerlich anwenden. Auf dieser Seite wird die wohltuende und lebensverlängernde Wirkung von Gotu Kola erklärt.

Die krautige Pflanze wächst schnell nach und lässt sich in ihrer Anbauregion leicht kultivieren; verschiedene Hersteller vertreiben Gotu Kola Präparate mit einem Fairtrade Qualitätssiegel. Für den Verbraucher bedeutet dies zwar etwas höhere Kosten beim Einkauf, jedoch wird dadurch sichergestellt, dass im Heimatland keine Arbeiter für den Anbau und die Verarbeitung von Gotu Kola ausgebeutet werden und dass insbesondere auch keine Kinder für schwere körperliche Arbeiten eingesetzt werden. Mit einem Bio Siegel auf dem jeweiligen Produkt wird außerdem garantiert, dass für die Erzeugung der gesundheitsfördernden Nahrungsergänzungsmittel keine umweltzerstörenden Gifte und Schadstoffe eingesetzt worden sind, auch die Verarbeitung und die Logistik unterliegen dann strengen Qualitätskontrollen.

