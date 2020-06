Nordic Cosmetics – CBD Kosmetik made in Germany

Kosmetikprodukte auf CBD-Basis sind seit geraumer Zeit auf dem Vormarsch. Die Wirkung von Cannabidiol auf das Immunsystem, die Haut und den Körper im Allgemeinen wird von Experten schon länger propagiert und durch immer mehr Studien belegt. Auch die Firma Nordic Cosmetics hat sich auf verschiedenste kosmetische Produkte auf CBD-Basis spezialisiert. Im Folgenden erfahren Sie mehr über die Firma Nordic Cosmetics und deren Produktpalette. Dieser Beitrag wurde von Julia Teichmann @cbd-infos.com vorgestellt.

Nordic Cosmetics – CBD-Produkte made in Germany

Die Firma Nordic Cosmetics wurde im Jahr 2019 mit dem Hauptsitz in München gegründet. Die Marke ist, von der auf CBD-Produkte spezialisierten Firma Nordic Oil eingeführt worden, und hat es sich zur Mission gemacht, CBD in die tägliche Hautroutine zu integrieren. Bereits seit dem Start der Firma wird eine Pflegeserie für Körper und Gesicht angeboten, die ganzheitlich quasi alle Bedürfnisse einer zu pflegenden Haut abdeckt. Die Produkte versprechen nicht nur eine hohe Qualität, sondern sind darüber hinaus auch für alle Hauttypen geeignet, sowie dermatologisch getestet und vegan. Alle Produkte der Firma sind mit dem Original Dermatest® Siegel und einer „sehr gut“-Bewertung ausgezeichnet.

Nordic Cosmetics garantiert darüber hinaus, dass deren Produkte tierversuchsfrei, frei von Gentechnik, sowie THC-frei sind. Momentan werden neun verschiedene CBD-Kosmetikprodukte angeboten, die im Folgenden kurz vorgestellt werden.

Das Produktportfolio von Nordic Cosmetics

Aktuell werden von Nordic Cosmetics neun verschiedene Pflegeprodukte auf CBD-Basis angeboten. Hierbei handelt es sich um drei Körperpflegeprodukte und sechs Produkte zur CBD-Gesichtspflege. Nordic Cosmetics mischt dabei nicht einfach nur CBD in bereits fertige Cremes, hier werden hochwertige, natürliche Erzeugnisse zu einem ausgereiften Produkt kombiniert, um so dem Kunden eine bestmögliche Pflege durch die Wirkung des Cannabidiols bieten zu können. Um sich ein Bild der erlesenen Auswahl an Inhaltsstoffen machen zu können, werden hier einige Produkte des Portfolios vorgestellt.

Anti-Aging Gesichtscreme

Nordic Cosmetics verarbeitet in deren Anti-Aging Gesichtscreme eine Mischung aus CBD und Retinol. Retinol, besser bekannt unter dem Namen Vitamin A, kann erwiesenermaßen zur Reduktion von Falten, einer Verfeinerung der Poren und einer Reduktion von Akne beitragen. Des Weiteren ist Retinol ein potentes Antioxidans, das freie Radikale bindet und die Haut langfristig in deren Gesunderhaltung unterstützt. In Kombination mit 90 mg CBD kann die Anti-Aging Gesichtscreme, die Haut unter anderem vor schädlichen Umwelteinflüssen bewahren, und auch die Hautalterung effektiv verlangsamen. In einer klinischen Anwendungsstudie konnte zudem, bei Anwendung der Creme eine Reduktion der Einzelfaltentiefe von bis zu 31 % erreicht werden. Nordic Cosmetics empfiehlt hinsichtlich einer optimalen Wirksamkeit, jeweils eine morgendliche und abendliche Anwendung. Hierbei sollte die Creme auf die gereinigte Haut, mit Aussparung der Augen, angewandt werden.

Augencreme mit CBD und Hyaluronsäure

Die Augencreme von Nordic Cosmetics beinhaltet unter anderem den Wirkstoff Hyaluronsäure, sowie 20 mg CBD. Hyaluronsäure ist ein langkettiges Molekül, das vor allem im Bindegewebe vorkommt und als Haupteigenschaft herausragend Wasser speichern kann. Dadurch wurde die Hyaluronsäure auch in der Kosmetik immer beliebter, da es so möglich war, die Haut wieder ausrechend zu hydrieren und dadurch quasi natürlich zu glätten. Die Augencreme vermag es also, Müde Augenpartien und Augenringe zu verringern und dadurch ein deutlich frischeres Hautbild zu erzielen. Die beste Wirkung wird hier durch eine zweimal täglich erfolgende Anwendung erzielt. Morgens und abends sollte die Creme dabei auf die gereinigte Augenpartie aufgetragen werden.

Nordic Cosmetics bietet neben der umfangreichen Palette an CBD-Kosmetik für die Gesichtspflege, auch ausgewählte Produkte zur Körperpflege auf CBD-Basis an wie beispielsweise eine Body Butter, sowie eine Fuß- und eine Handcreme.

Die Body Butter von Nordic Cosmetics

Da sich CBD-Kosmetik nicht nur auf das Gesicht beschränkt, bietet Nordic Cosmetics auch eine Body Butter an, um die Wirkung von CBD dem ganzen Körper zugutekommen zu lassen. Unter anderem sind in dieser Body Butter Avocadoöl, Vitamin A, sowie E und 180 mg CBD enthalten. Durch die ungesättigten Fettsäuren der Avocado und den enthaltenen Vitaminen A und E sorgt die Body Butter für ein zartes, strahlendes Hautbild, das vor allem für anspruchsvolle und besonders trockene Haut genutzt werden kann. Gleichzeitig wird die Hautbarriere gegenüber Umwelteinflüssen gestärkt, um langfristig von der Wirkung der CBD haltigen Body Butter zu profitieren.

Fazit

Nordic Cosmetics tritt als junges Unternehmen mit ausgeklügelten und hochqualitativen Produkten auf. So sind die CBD-Kosmetika im Dermatest nicht nur alle mit „sehr gut“ ausgezeichnet, sondern auch völlig vegan und frei von jeglicher Gentechnik. Des Weiteren weist keines der Produkte THC als Inhaltsstoff auf, wodurch sich alle Anwender beruhigt zu dieser Art der CBD-Kosmetik greifen können. Da sich das Unternehmen höchster Produktqualität verschrieben hat, ist auch an der Auswahl der Inhaltsstoffe zu erkennen. So handelt es sich bei den verfügbaren Körper- und Gesichtskosmetika um ausgefeilte, ganzheitliche und aufeinander abgestimmte Pflegeprodukte, mit denen einer hochwertigen, täglichen Pflege nichts mehr im Wege steht.