Calmvalera Hevert Erfahrungen & Test – Sorgt für Ruhe bei Tag und Nacht

Immer mehr Menschen hetzen regelrecht durch den Tag. Dort ein Termin, dort eine Verabredung, immer erreichbar sein am Telefon und so geht es Tag für Tag. Nachts gehen einem dann viele Gedanken des Tages durch den Kopf und man beginnt schon wieder den nächsten Tag zu planen. Kein Wunder, dass so nicht an einen erholsamen Schlaf zu denken ist und man erst in den Morgenstunden einschläft.

Am nächsten Tag fühlen sich viele dann müde und schlapp. Der Stress nimmt immer weiter Zeit und wird langsam zu einer Art Volkskrankheit. Viele psychische und physische Krankheiten stecken dahinter und nicht selten führt dieser Stress dann zum Burnout. Doch dieser Teufelskreis kann durchaus auch durchbrochen werden und Calmvalera Hevert kann hier eine wichtige Hilfe sein.

Was ist Calmvalera Hevert?

Calmvalera Hevert ist ein bewährtes homöopathisches Mittel, welches die Selbstheilungskräfte aktiviert und für mehr Ausgeglichenheit und Entspannung sorgt. Wer nachts ruhig schlafen möchte, seine Leistungsfähigkeit wieder regenerieren will und sich für den nächsten Tag vorbereiten will, der findet man Calmvalera Hevert ein gutes Mittel dafür. Calmvalera Hevert ist ein natürliches Präparat, welches nach Erkenntnisse des Pastors Emanuel Felke hergestellt wird. Dieser gilt so etwas wie als Wegbereiter für die Naturheilkunde wie man sie heute noch kennt.

Calmvalera Hevert Anwendungsbereiche

Calmvalera Hevert Tabletten oder Calmvalera Hevert Tropfen sind ein komplexes homöopathisches Mittel gegen Anspannung, Nervosität, innere Unruhe und Schlafstörungen. Das natürliche Mittel sorgt dafür, dass Selbstheilungskräfte aktiviert werden. Diese sorgen für mehr Ruhe und Ausgeglichenheit und machen so einen erholsameren Schlaf möglich. Calmvalera Hevert ist sehr gut verträglich, es stellen sich keine Gewöhnungseffekte ein und es ist frei von Nebenwirkungen.

„Als hochsensible Frau und gegenwärtig in der Situation eine berufsbegleitenden Ausbildung im mittleren Lebensalter zu machen, ist Calmvalera sehr, sehr hilfreich. Es reguliert meine schnell auf Höchstleistung gehenden Nerven auf ein angemessenes natürliches Maß herunter ohne daß ich mich betäubt oder ähnliches fühlen würde. Auch Schlafen bzw. Durchschlafen werden positiv beeinflusst. Ich bin sehr zufrieden!!!“ (Calmvalera Hevert Erfahrungsberichte auf medpex.de) „Es gibt viele naturheilk. Mittel, die einen etwas runterkommen lassen. Habe die meisten ausprobiert. Für mich ist das Calmvalera zusammen mit dem Kava-Kava von Hevert (kann man auch zusammenkippen) das wirkungsvollste Mittel, nehme ich auch höherdosiert, dafür ist ja der Deckel prima, einfach vollfüllen.“ (Calmvalera Hevert Erfahrungsberichte auf medpex.de) „Die Tropfen helfen mir, abends besser einzuschlafen. Der Alkohol brennt sehr in Mund und Speiseröhre, was sehr unangenehm ist. Viel zu stark und penetrant. Als würde man einen hochprozentigen Schnaps trinken. Morgens würde ich die Tropfen deshalb nicht einnehmen.“ (Calmvalera Hevert Erfahrungsberichte auf medpex.de)

Calmvalera Hevert Wirkstoffe

Neun ausgewählte Wirkstoffe und Einzelmittel sind in Calmvalera Hevert enthalten. Diese werden strengen Qualitätskontrollen unterzogen und nach den Prinzipien der Homöopathie zubereitet. Jedes einzelne Mittel in Calmvalera Hevert bekämpft auf seine Weise den Stress und die innere Unruhe. Durch die ganz spezielle Wirkstoffkombination bei Calmvalera Tabletten oder Calmvalera Tropfen wird der Körper in seinem Kampf gegen die Beschwerden auf ganz natürliche und auch ganzheitliche Weise unterstützt.

Diese Wirkstoffe einzeln nun im Überblick und ihren Wirkungsweisen:

Cimicifug racemosa: Im Wurzelstock des Wanzenkrautes sind Phytoöstogene enthalten. Diese sind den menschlichen Hormonen sehr ähnlich. Sie sorgen dafür, dass man bei Nervosität die nötige Entspannung findet, sie wirken gegen nervöse Beschwerden des Herzens und gegen Schlafstörungen. Außerdem bringen sie bei Kopfschmerzen mit Beteiligung der Augen eine gute Linderung.

Cypripedium pubescens: Dies sind die unterirdischen Teile der einheimischen Orchidee. Diese wird wegen ihrer Blüte auch Frauenschuh genannt. Hilfe verspricht diese bei Frauen und Kindern mit Schlafstörungen und motorischer Unruhe.

Coccolus: Wird auch Kokkelskörner genannt und das sind die reifen und getrockneten Früchte der indischen Scheinmyrthe . Diese erzielt vor allem bei Übelkeit und Schwindel, sowie bei Kopfschmerzen und Überanstrengung eine gute Wirkung. Außerdem wird die Konzentrationsfähigkeit verbessert und Stress besser abgebaut.

Ignatia amara: Dieser einzelne Wirkstoff in Calmvalera Hevert stammt aus dem Samen der getrockneten Ignatiusbohne. Dieser Wirkstoff bekämpft depressive Verstimmungen, Stimmungsschwankungen sowie die Kopfschmerzen bei Migräne und hilft bei Schlafstörungen. Es können also auch mit Calmvalera Hevert Depressionen in den Griff bekommen werden.

Lilium tigrinum: Dieser Wirkstoff wird aus den oberirdischen Teilen der blühenden Tigerlilie gewonnen. Es gilt als sehr gutes homöopathisches Mittel zur Bekämpfung von Unruhezuständen, Nervosität, Gereiztheit. Ein idealer natürlicher Wirkstoff für alle Menschen, die sich nur noch durch das Leben gehetzt fühlen.

Passiflora incarnata : Hier ist die Rede vom frischen Kraut der amerikanischen Passionsblume . Es beruhigt die Nerven, die Ausgeglichenheit steigt an, Depressionen werden bekämpft und Angstzustände werden gelindert. Außerdem fördert dieser Wirkstoff einen guten Schlaf.

Platinum metallicum: Vielen ist Platin nur als Edelmetall bekannt. Doch auch in der Homöopathie hat es seinen Platz gefunden und wirkt hervorragend gegen jegliche Form von Unruhe, Stimmungsschwankung, Niedergeschlagenheit und Nervosität. Ideal ist es auch bei geistiger Überarbeitung. Auch hier kann man mit Calmvalera Hevert Depressionen entgegen wirken

Valeriana officinalis: Die Rede ist hier vom getrockneten Wurzelstock des Baldrians. Baldrian ist in der Phytotherapie und vor allem in der Naturheilkunde ein sehr beliebtes und vor allem sehr wirkungsvolles Präparat, welches vor allem beim Einschlafen hilft.

Zincum valerianicum: Dies ist ein Salz, welches im metallischen Zink zu finden ist. In der Naturheilkunde und Homöopathie wird es als Anwendung gegen alle Formen von Nervosität eingesetzt. Es hilft aber auch sehr gut bei Einschlafstörungen.

Die Calmvalera Hevert Dosierung

Calmvalera Hevert Erfahrungen** zeigen, dass sich die Wirkung am besten entfaltet, wenn wie allen homöopathischen Mitteln, die Wirkstoffe über die Mundschleimhaut in den Körper gelangen können. Deshalb soll man die Calmvalera Hevert Tabletten langsam auf der Zunge zergehen lassen. Nur wenn dieser Zustand sich als nicht so angenehm erweist, kann die Tablette mit Wasser geschluckt werden.

Ein ähnliches Vorgehen soll auch bei der Einnahme von Calmvalera Hevert Tropfen angewendet werden. Die auf der Packung angegebene Menge soll auf ein Stück Würfelzucker geträufelt werden und dieses soll man dann im Mund zergehen lassen. Wenn Calmvalera Hevert Tropfen Kindern verabreicht werden, dann sollen die Tropfen mit etwas Flüssigkeit vermischt werden.

Calmvalera Hevert Erfahrungen** zeigen, dass eine Überdosierung nicht zu befürchten ist. Selbst bei der Einnahme von einer Flasche mit Calmvalera Hevert Tropfen in einer Menge von 100 ml tritt keine Überdosierung auf. Problem ist hier einzig und allein, dass 48 Vol-% Alkohol enthalten sind.

Folgende Mengen werden zur Einnahme von Calmvalera Hevert Tropfen oder Tabletten empfohlen:

Erwachsene sollten, falls dies nicht anders vom Arzt verordnet wurde, im akuten Fall alle halbe bis Stunde eine Tablette einnehmen. Mehr als sechs Tabletten am Tag sollten aber nicht genommen werden. Handelt es sich um chronische Beschwerden, dann wird empfohlen, ein bis dreimal täglich eine Tablette zu nehmen. So kann sich die Calmvalera Hevert Wirkung am besten entfalten.

Von den Calmvalera Hevert Tropfen sollten Erwachsene am Anfang der Behandlung dreimal am Tag 40 Tropfen als Dosierung anwenden. Handelt es sich um schwere Fälle, so kann am Anfang auch stündlich diese Menge eingenommen werden. Es ist aber zu beachten, dass nach dem Calmvalera Hevert Wirkungseintritt die Dosis auf Normalmaß reduziert wird. Wird Calmvalera Hevert zur Dauerbehandlung eingesetzt, so ist eine Dosis von dreimal täglich 20 bis 25 Tropfen vollkommen ausreichend.

Zu beachten gilt, dass die Einnahme von Calmvalera Hevert Tabletten für Kinder nicht zulässig ist. Die Verabreichung von Tropfen hingegen ist gestattet. Die Dosierung sollte aber genau im Vorfeld mit einem Arzt abgesprochen werden. Für Kinder wird in erster Linie die Einnahme von Calmvalera Globuli empfohlen.

Calmvalera Hevert Erfahrungen** und der Calmvalera Hevert Test für die Schwangerschaft oder die Stillzeit liegen nicht in ausreichender und zuverlässiger Form vor. Deshalb sollte eine Einnahme auf jeden Fall mit einem Arzt abgesprochen werden.

Calmvalera Hevert Nebenwirkungen

Beim natürlichen Mittel Calmvalera Hevert sind keine Nebenwirkungen bekannt. Es ist aber durchaus möglich, dass bei der Ersteinnahme noch vor dem Calmvalera Hevert Wirkungseintritt sich die Beschwerden noch etwas verstärken können. Dies ist aber für homöopathische Mittel etwas völlig normales und auch völlig harmlos. Zurückzuführen ist dies auf die Aktivierung der Selbstheilungskräfte. Es zeigt vielmehr an, dass ein Calmvalera Hevert Wirkungseintritt zu verzeichnen ist. Dies sollte aber nach ein bis zwei Tagen abgeklungen sein. Ist dies nicht der Fall, dann sollte eine Rücksprache mit dem Arzt gehalten werden.

Calmvalera Hevert Preis

Der Calmvalera Hevert Preis ist sehr verschieden. Das Produkt kann rezeptfrei in der Apotheke, aber auch in Online-Apotheken erworben werden. Die Preise hier fallen recht unterschiedlich aus, weswegen sich auf jeden Fall ein Calmvalera Hevert Tabletten Preisvergleich lohnt. Calmvalera Tabletten gibt es die 50 Stück Packung zwischen ungefähr 7 Euro und 13 Euro. Dies zeigt, dass auf einen Calmvalera Hevert Tabletten Preisvergleich auf keinen Fall verzichtet werden sollte.

