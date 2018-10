Kytta Sedativum – Einschlafen auf natürliche Weise

Stress macht auf Dauer krank. Es gibt viele Menschen, bei denen dauerhafter Stress schon so gut wie zum Alltag gehört. Die Tage sind eine einzige Hetze von Termin zu Termin und am Abend geht es nicht viel anders weiter. Beruf, Haushalt und Familie soll alles unter einen Hut gebracht werden. Schnell stellt man fest, dass 24 Stunden am Tag dafür eigentlich zu wenig sind. Auf Dauer aber macht dieser Stress krank und der Körper beginnt auf diesen Missstand aufmerksam zu machen. Die Nervosität steigt immer mehr an, die innere Unruhe nimmt zu und nachts hat man Schlafstörungen, die der nervlichen Anspannung geschuldet sind. Wer endlich mal wieder richtig schlafen möchte, aber dennoch auf die Natur vertrauen möchte, für den könnte die Lösung Kytta Sedativum heißen.

Pflanzliche Extrakte helfen beim Einschlafen

Pflanzliche Extrakte stellen eine perfekte Kytta Sedativum Einschlafhilfe dar. Das natürliche Mittel sorgt dafür, dass Körper und Geist sich beruhigen und das Einschlafen damit deutlich leichter gemacht wird. Kytta Sedativum Dragees enthalten eine Kombination von drei Pflanzen, welche eine sedierende Wirkung haben. Bei innerer Unruhe nachts oder Schlafstörungen kann bei diesem Präparat die Kytta Sedativum Dosierung je nach Symptom individuell bestimmt werden. Auf diese Weise kann eine bestmögliche Wirkung erreicht werden.

Kytta Sedativum Wirkung – Perfekte Wirkstoffkombination

Im Kytta Sedativum Dragee ist die Wirkstoffkombination von Baldrianwurzel, Hopfenzapfen und Passionsblumenkraut enthalten. Diese Kombination hat einen besonders beruhigenden Effekt. Das Mittel Kytta Sedativum kann sowohl am Tag bei innerer Unruhe, als auch am Abend bei Schlafstörungen eingesetzt werden, welche durch Nervosität verursacht werden.

Vor allem diejenigen, die besonders schlecht einschlafen können, erfahren durch dieses Mittel eine deutliche Besserung. Dieses Naturpräparat hat den Vorteil gegenüber chemischen Schlafmitteln, dass es auch über einen längeren Zeitraum eingenommen werden. Kytta Sedativum Erfahrungen haben gezeigt, dass hier keine Abhängigkeit entsteht.

Die Bestandteile der Wirkstoff-Kombination sind auch unter folgenden Namen bekannt:

Die Baldrianwurzel stammt vom Baldrian (Valeriana officinales)

Vom Hopfen (Humulus lupulus) stammen die Hopfenzapfen

Unter dem wissenschaftlichen Begriff Passiflora incarnata ist das Passionsblumenkraut bekannt

Empfehlung zur Kytta Sedativum Dosierung

Für die Kytta Sedativum Dosierung zur Behandlung von Unruhezuständen oder die Einnahme von Kytta Sedativum bei Angst wird folgendes empfohlen:

Kinder ab drei Jahren nehmen täglich ein bis zweimal ein Dragee ein

Kinder über 12 Jahren nehmen ein bis dreimal täglich ein Dragee ein

Erwachsene nehmen ein bis dreimal täglich ein Dragee ein

Für die Kytta Sedativum Dosierung zur Behandlung von Einschlafstörungen durch Nervosität wird folgendes empfohlen:

Kinder ab drei Jahren nehmen eine halbe bis Stunde vor dem Zubettgehen ein Dragee ein. Für Kinder ab 12 Jahren und bei Erwachsenen wird die selbe Dosis empfohlen.

Das Dragee sollte man mit reichlich Flüssigkeit, am besten mit Wasser, unzerkaut einnehmen. In der Regel gibt es für die Anwendungsdauer keine zeitliche Begrenzung. Sollten die Beschwerden aber länger als zwei Wochen andauern, sollte man sich für eine Rücksprache zu einem Arzt begeben. (Quelle 1)

Weitere Inhaltsstoffe von Kytta Sedativum

Neben den drei Wirkstoffen als Kombination, sind in diesem natürlichen Mittel noch weitere Inhaltsstoffe enthalten. Diese sind allerdings arzneilich ohne wirksame Bedeutung. Folgende Bestandteile sind enthalten:

Arabisches Gummi

Calciumcarbonat

Cellulosepulver

Glycerol (85%)

hochdisperses Siliciumdioxid

Hypromellose

Indigocarmin (E 132)

Lactose-Monohydrat

Macrogol 6000

Magnesiumstearat

Maltodextrin

mikrokristalline Cellulose

Montanglycolwachs

Povidon 25

Stärkehydrolysat

Stearinsäure

Sucrose

Talkum

Titandioxid

weißer Ton

Kytta Sedativum für den Tag

Kytta Sedativum für den Tag ist ideal, wenn man unter innerer Unruhe und Nervosität leidet. Durch das hochkonzentrierte Extrakt aus der Passionsblume ist gesorgt, dass man mehr Ausgeglichenheit und die nötige Entspannung findet. Kytta Sedativum für den Tag ist sehr gut verträglich. Selbst bei längerer Einnahme sind durch die Kytta Sedativum Erfahrungen keine Abhängigkeitssymptome bekannt und auch Wechselwirkungen sind nicht aufgefallen. Geeignet ist dieses Präparat vor allem für Menschen

die tagsüber stets sehr angespannt sind und unter erhöhter Nervosität leiden

welche den Anforderungen des Alltags nicht gewachsen sind und mit Überreizung reagieren

die bei Stress schnell mit einer inneren Unruhe zu kämpfen haben

Das Präparat ist aber nicht nur für den Tag geeignet, sondern auch als Kytta Sedativum Einschlafhilfe hervorragend wirksam.

Kytta Sedativum Nebenwirkungen

Der Kytta Sedativum Test hat gezeigt, dass nur sehr geringe Nebenwirkungen auftreten können. Seltene Nebenwirkungen können unter Umständen Magen-Darm-Beschwerden sein. Außerdem konnten im Kytta Sedativum Test sehr seltene Kytta Sedatvium Nebenwirkungen in Form einer leichten allergischen Hautreaktion festgestellt werden. Auch von Wechselwirkungen ist nichts bekannt, sofern nur dieses Präparat eingenommen wird.

Allerdings muss darauf hingewiesen werden, dass eine Einnahme von Kytta Sedativum Dragee oder Kytta Sedativum Tropfen zusammen mit Alkohol zu vermeiden ist. Ausgeschlossen sind Kytta Sedativum Wechselwirkungen auch nicht, wenn mehrere Arzneimittel gleichzeitig zur Anwendung kommen. Dies hängt aber von verschiedenen Faktoren ab und vor der Einnahme sollte auf jeden Fall vorher ein ärztlicher Rat eingeholt werden. Nur der Arzt kann einschätzen, ob die Gefahr von Wechselwirkungen besteht.

Ist eine Überempfindlichkeit gegen die Wirkstoffe von Kytta Sedativum, also Baldrianwurzel, Hopfenzapfen oder Passionsblumenkraut bekannt, so sollte man auf eine Einnahme unbedingt verzichten, sofern der Arzt keine anderen Empfehlungen ausspricht. (Quelle 2).

Aufgrund der Tatsache, dass im Kytta Sedativum Test keine ausreichenden Erkenntnisse in Bezug auch Kytta Sedativum Schwangerschaft vorliegen, sollte man auf eine Einnahme während der Schwangerschaft und der Stillzeit verzichten. Hinweise auf eine Schädigung von Ungeborenen sind nicht bekannt. Im Zweifelsfall sollte man auf jeden Fall mit einem Frauenarzt diese Thematik besprechen.

Kytta Sedativum Überdosierung

Eine Kytta Sedativum Überdosierung kann nur auftreten, wenn man sich nicht an die vorgebene Beschreibung hält. Bei einer Überdosierung können aber keine genauen Symptome genannt werden, da jeder Mensch auf eine Kytta Sedativum Überdosierung anders reagiert. Wer zu viel davon eingenommen hat, sollte sich auf jeden Fall umgehend an seinen Arzt wenden.

Kytta Sedativum Preisvergleich

Bei diesem natürlichen Präparat lohnt sich auf jeden Fall ein Preisvergleich. Kytta Sedativum ist rezeptfrei in jeder Apotheke erhältlich. Der Kytta Sedativum Preisvergleich zeigt aber, dass sich ein Online-Kauf durchaus lohnen kann. Die durchschnittlichen Preise für eine Packung mit 100 Kytta Sedativum Dragee liegen zwischen 13,70 Euro bis zu 17 Euro. Versandkosten sind hier aber noch zu berücksichtigen, wobei nicht jeder Versand kostenpflichtig ist. Mit einem Kytta Sedativum Preisvergleich kann man also durchaus einiges sparen.

Kytta Sedativum Erfahrungen

„Absolut empfehlenswert zum Runterkommen und gut schlafen. Ich nehme sie auf Reisen mit, da Hotelbetten nicht so mein Ding sind. Zu Hause nehme ich sie ab und zu, wenn die Zeit extrem hektisch ist und ich nicht zur Ruhe komme.“ (Erfahrungsbericht über Kytta Sedativum bei medpex.de) „Meine Hausärztin hatte mir die Tabletten Kytta-Sedativum Dragees empfohlen die musste ich privat aus meiner Tasche bezahlen. Diese Dragees kann man weiter empfehlen die sind sehr verträglich und man ist tagsüber nicht müde. Das durchschlafen geht gut man ist ausgeruht am Morgen. Die Symptome werden gemildert, was Psychomatische Erkrankung betrifft, dass bedarf viel Geduld dabei. Ich nehme auch die Empfehlung meiner Hausärztin genau und mache auch so die Behandlung, weil ich auch immerzu zu Ihrer Behandlung gehe und auch mal ohne diese Tabletten mal auskommen muss.“ (Erfahrungsbericht über Kytta Sedativum bei medpex.de) „Mein Mann nimmt das Medikament seid Jahren tagsüber um seine innere Unruhe zu beseitigen und es ist sehr hilfreich. Ich schlafe dagegen nachts sehr schlecht und nehme ab und an dann mal eine Tablette. Danach kann ich wenigstens einige Stunden gut schlafen, es wirkt gut und da es pflanzlich ist, nehme ich es dann gerne ein.“ (Erfahrungsbericht über Kytta Sedativum bei medpex.de)

