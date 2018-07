Die beliebtesten Hobbies als Ausgleich zum stressigen Arbeitsalltag

Heutzutage verlangt unsere Gesellschaft viel von uns. Ist es möglich Beruf, Familie und Freizeit gerecht aufzuteilen? Die Antwort ist: kaum; und sorgt vor allem für jede Menge Stress. Jeder gibt 120% und achtet wenig auf sein eigenes Wohlbefinden. Umso wichtiger ist es, sich kleine Erholungsinseln zu schaffen. Wer aus seiner alltäglichen Routine ausbricht, ist leistungsfähiger und stressresistenter. Wie sieht eine Erholungsinsel aus? In den allermeisten Fällen weiß man, was einem gut tut.

Aktiv gegen die Routine

Nach einem harten Arbeitstag im Büro powert man sich beim Sport aus. Ob Einzel- oder Vereinssport, Fitnessstudio oder Cross durch den Wald – Bewegung baut Stress und Spannung ab. Neben einem trainierten Körper schafft man auch Raum, um leichter Lösungen für Probleme zu finden.

Kreativ entspannen

Tagtäglich die gleichen Arbeiten auszuführen, unterfordert und demotiviert. Warum nicht selbst kreativ werden? Mit einer eigenen Nähmaschine ausgestattet, lässt man seiner Kreativität freien Lauf. Schnitte, Stoffe und Farben variieren nach Laune und Angelegenheit. Etwas zu erschaffen regt das Gehirn an und sorgt dafür, sich selbst wieder nah zu sein. Ein weiterer Pluspunkt: Genähtes ist individuell und bereitet Freude am Verschenken.

Sich in fremde Welten entführen lassen

Gemütlich im Liegestuhl sitzen, mit einer Tasse Tee in der Hand. Sich dabei in eine Geschichte vertiefen und mitreißen lassen: Das braucht ein richtiger Bücherwurm nach einem anstrengenden Arbeitstag, um zur inneren Mitte zu finden. Vielleicht schaltest du auch besser mit Musik ab? Mit der Lieblingsmusik in den Ohren blendest du Belastendes aus und entspannst automatisch.

Erholung am Computer

Neue Idee für die Gartengestaltung gesucht? Welches Rezept eignet sich am besten für ein romantisches Dinner? Online findest du jede Menge Anregungen, um Ideen zu verwirklichen. Der technikaffine schraubt nach getaner Arbeit an seinem Computer und findet so den Ausgleich.

Wichtig bei allen Hobbys ist, dass du dich wohl fühlst und dir deiner bewusst wirst. Deine kleine Erholungsinsel hilft dir, Stress abzubauen und Energie für neue Herausforderungen zu sammeln.